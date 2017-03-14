И вафли не хрустят, и крем жидкий... Страдают ли латвийцы от пищевого расизма?

 

Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Крупные международные фирмы обвинили в пищевом расизме, так как они продают в Восточной Европе продукты худшего качества, чем в Западной Европе, пишет rus.postimees.ee со ссылкой на Tarbija24.

«Я думаю, что один из самых крупных скандалов за последнее время», - сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Янос Лазар. Негодование политика вызвало качество ветчины, вафлей, шоколадного крема и других продуктов, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Венгрия не единственная бьет тревогу. Мнения, что крупные международные фирмы поставляют в Восточную Европу продукты худшего качества, придерживаются также в Словакии, Чехии и Польше. Польская газета Gazeta Prawna назвала это пищевым расизмом.

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Венгерский пищевой департамент сравнил 24 продукта, которые продаются в бюджетных магазинах Lidl и Aldi в Венгрии и Австрии.

Выяснилось, что вафли Manner из венгерского магазина не хрустят, а шоколадный крем более жидкий, чем тот, что продается по другую сторону границы. Аналогичный эксперимент поставило и Министерство сельского хозяйства Словакии, сравнив 22 продукта. Выяснилось, что продаваемой в Словакии колбасе меньше мяса и больше жира, чем в аналогичной колбасе в Западной Европе.

Кроме этого, уже в 2015 году в Чехии было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что при изготовлении продаваемого в стране напитка Pepsi используется сироп, а в Германии – сахар. Напиток Sprite и вовсе вместо сахара содержит дешевый подсластитель аспартам. В итоге власти Словакии, Чехии, Польши и Венгрии обратились в Европейский Союз с требованием повлиять на ситуацию.

В Латвии об этой проблеме впервые заговорили в 2011 году - тогда президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич прокомментировал исследование Ассоциации защиты прав потребителей Словакии.

В нем содержались выводы о том, что крупные пищевые компании поставляют в Восточную Европу продукты более низкого качества, нежели в страны Западной Европы.

Данусевич сказал, что это политика поставщиков, ведь продукты с низким уровнем качества дешевле. Для каждого рынка готовится соответствующее предложение, и там, где приоритетом является цена, будут присутствовать продукты с более низким уровнем качества, но и более дешевые.


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