В Латвии вспышка «болезни легионеров» - младенец уже месяц в больнице; взрослый, возможно, скончался

Иллюстративное фото
 
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Болезнь со смертельным исходом

Иллюстративное фото. Фото: Kirill Shipitsyn/Sputnik

В Айзкраукле так называемой болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок, а в соседнем Вильнюсе ко вчерашнему дню от этого заболевания умерли уже три человека. В связи с этим на прошлой неделе в столице Литвы была объявлена чрезвычайная ситуация.

В Латвии в прошлом году зафиксировано 24 случая заболевания легионеллезом, а за первых три месяца этого года - уже восемь. Цифры говорят сами за себя. Но, стоит ли бить тревогу и как обезопасить себя и своих близких?

Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез. По информации самоуправления, легионеллез подтвержден у ребенка, которому всего 13 дней от роду. От других жильцов сигналов о заболевании не поступало. Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где проживает семья с новорожденным.

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Пока врачи продолжают бороться за жизнь младенца, родители обратились в Госполицию с просьбой оценить действия должностных лиц, ответственных за произошедшее. Об этом сообщает nra.lv ссылкой на staburags.lv.

А что происходит в Риге?

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Болезнь со смертельным исходом

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