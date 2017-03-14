Ледовые заторы у Плявиняс: лучше не становится

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 14 марта, скопления льда на Даугаве возле Плявиняс сохраняются, сообщает агентство ЛЕТА.

«Ничего не изменилось», - заявил командир Плявиньского поста Государственной пожарно-спасательной службы Ингус Красовскис, сравнивая ситуацию со вчерашним днем.

Оперативные службы продолжают отслеживать происходящее в городе. Пока нельзя прогнозировать, когда могут исчезнуть скопления льда.

Реклама

В ночь на вторник уровень воды в Даугаве медленно понижался.

Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

Как уже писал Русский TVNET, размер убытков, причиненных Плявиняс паводком, еще уточняется и может достичь 100 тыс. евро.

Ущерб нанесен и общественным зданиям, и инфраструктуре, и частному сектору.

Еще по этой теме
Вода в Плявиняс опустилась ниже критического уровня

Вода в Плявиняс опустилась ниже критического уровня

Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета

Наводнение в Плявиняс и Екабпилсе с высоты птичьего полета

Подсчитан приблизительный ущерб, причиненный Плявиняс паводком

Подсчитан приблизительный ущерб, причиненный Плявиняс паводком


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

Блинчики Челси Клинтон вызвали у пользователей Сети тошноту Wo&Men

Блинчики Челси Клинтон вызвали у пользователей Сети тошноту

Виктория Боня показала шикарные аппартаменты в Голливуде Showbiz

Виктория Боня показала шикарные аппартаменты в Голливуде

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека Hi-Tech

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

Названо число черных дыр в Млечном Пути Hi-Tech

Названо число черных дыр в Млечном Пути

Наводнение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕР ...
PĀRDOŠANAS ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS ...
PĀRDOŠANAS ATTĪSTĪBAS VADĪTĀJS ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (PA TĀ ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 