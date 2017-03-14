Ледовые заторы у Плявиняс: лучше не становится

Во вторник, 14 марта, скопления льда на Даугаве возле Плявиняс сохраняются, сообщает агентство ЛЕТА.
«Ничего не изменилось», - заявил командир Плявиньского поста Государственной пожарно-спасательной службы Ингус Красовскис, сравнивая ситуацию со вчерашним днем.
Оперативные службы продолжают отслеживать происходящее в городе. Пока нельзя прогнозировать, когда могут исчезнуть скопления льда.
В ночь на вторник уровень воды в Даугаве медленно понижался.
Как уже писал Русский TVNET, размер убытков, причиненных Плявиняс паводком, еще уточняется и может достичь 100 тыс. евро.
Ущерб нанесен и общественным зданиям, и инфраструктуре, и частному сектору.Еще по этой теме