Специалисты подсчитали, сколько людей будет жить в Риге через 15 лет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

Появятся ли в Риге новые районы и небоскребы к 2030 году? И достигнет ли количество жителей отметки в один миллион? Эту задачу выясняли специалисты, подготавливая стратегию долгосрочного развития Риги и разрабатывая тематическую планировку, связанную с заселением города. Рассказываем, сколько людей может жить в столице через 15 лет.

Основу функционально пространственной структуры города создают территории жилой застройки, которые детально рассматривает Жилая тематическая планировка. Согласно действующему (2006–2018 г.г.) территориальному плану у Риги огромные резервы – она способна разместить более двух миллионов жителей. Однако стратегия долгосрочного развития предусматривает, что к 2030 году число жителей не превысит 700 000 человек. Поэтому нет оснований для планирования новых территорий под застройку дополнительно к тем, которые обозначены как перспективные с этой точки зрения. А нужно, наоборот, сократить интенсивность застройки и снизить максимально разрешенное количество этажей зданий, которые еще только планируется возвести.

Определены примерно 150 существующих жилых микрорайонов, в которых оценено качество среды с учетом всех положительных и отрицательных факторов.

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Среди положительных факторов практически каждого района - близость исторического центра города, доступность услуг, обеспечение инженерно-технической инфраструктурой, обеспечение публичным пространством. Из негативных – расположение объектов, создающих загрязнение (транспортные магистрали, промышленные объекты, железная дорога), а также отсутствие коммуникаций. Параллельно эксперты оценивали престиж и социальную среду каждой территории.

С сводом оценок можно познакомиться непосредственно в Жилой тематической планировке. Его результаты показывают, что нужно учитывать, на какие негативные факторы обращать внимание при дальнейшем планировании, чтобы уменшить влияние этих факторов на жителей.

Примерно 70% рижан проживает в микрорайонах, в многоквартирных многоэтажных домах еще советской постройки. Жители утверждают, что плюсы таких районов - хорошее обеспечение услугами и общественный транспорт. Недостатки – нехватка мест, где можно погулять, плохое техническое состояние домов и дворов. Возрождение территорий осложняется проблемой разделенной собственности: например земля под домом принадлежит сразу трем владельцам и, чтобы оборудовать автостоянку или детскую площадку, нужно согласие всех сторон. Поэтому здесь возможны только комплексные решения.

Также жители просят предотвратить дальнейшую деградацию территорий, не допускать застройку внутриквартальных территорий, создавать автостоянки, детские площадки и места отдыха для взрослых людей.

В Риге есть еще потенциал для развития новых микрорайонов, например в Спилве или Мангальсале. Но все упирается в отсутствие канализации и водоснабжения. Потому одно из предложений Тематической планировки жилья - проложить инженерные коммуникации на исторических территориях застройки: в Чиекуркалнсе, Мангальсале и Болдерае.

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