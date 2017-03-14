Щепки летят, дым столбом: юрмальчане взволнованы происходящим на участке Шлесерса

На эксклюзивном участке земли, принадлежащем семье Шлесерсов в Юрмале заметна активная жизнь - работает тракторная техника, горит костер, который рабочие развели из вырубленных здесь же деревьев, сообщается в передаче Bez Tabu.

Местный житель Витаутс рассказывает: «Гулял и заметил, что идет дым: у Шлесерса жгут ветки и заметно, что недавно здесь были вырублены деревья. А ведь еще какое то время назад он

клялся, что и пальцем не тронет растущие на его участке сосны».

Увидев съемочную группу, работник пытался затушить костер и поспешил покинуть место.

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Сам хозяин не отреагировал на попытки журналистов связаться с ним. Передаче стало известно, что в последние годы поменялись владельцы территории: теперь самому Шлесерсу не принадлежит эксклюзивный участок земли на берегу моря.

Одна седьмая записана на его супругу Инесе и одна треть - на старшего сына Эдварда.

Bez Tabu проинформировала начальника Юрмальской полиции самоуправления Валдиса Кувкуцанса, который прокомментировал следующим образом: «Вместе с инспектором участка мы обследовали место. Вырублены 2-3 ствола, собственнику земли мы отправили извещение с просьбой объяснить ситуацию».

В Юрмале костры (исключая период субботников) запрещены. Кувкуцанс заявил, что полиция выяснит, вырублены ли деревья незаконно.