В апреле и июне в Латвии пройдут международные учения

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В апреле и июне в Латвии пройдут крупномасштабные международные военные учения с участием более 500 военнослужащих из стран НАТО, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, с 17 по 30 апреля на территории Латвии планируются совместные военные учения подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и вооруженных сил иностранных государств «Summer Shield XIV». В учениях планируют принять участие военные подразделения стран НАТО и программы «Партнерство ради мира» - США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

Цель учений - усовершенствовать планирование и руководство штабов и элементов боевой поддержки батальонного уровня.

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Кроме того, с 3 по 16 июня в Латвии пройдут учения подразделений НВС и вооруженных сил иностранных государств «Saber Strike 17».

Их цель - укрепление региональной стабильности и безопасности и улучшение взаимодействия вооруженных сил стран-членов НАТО.

Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

А вот, как на полигоне в Адажи в январе этого года проходили учения под названием «Зима»:

Учения "Зима" в Адажском полигоне

Фото: Учения "Зима" в Адажском полигоне0

В рамках учения "Зима" военные тренеруются спасать коллег на потрескавшемся льду

Фото: В рамках учения "Зима" военные тренеруются спасать коллег на потрескавшемся льду0


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