Не так и холодно было: прошедшая зима оказалась теплее нормы

 

Фото: AP/LETA

Эта зима в Латвии была немного теплее обычной. Так, в феврале средняя температура воздуха составляла -2,3 градуса, что на 1,4 градуса выше среднего. При этом средняя температура всех трех зимних месяцев составила -1,3 градуса. Как сообщает агентство ЛЕТА, это на 1,6 градусов выше нормы.

Самым холодным днем февраля стало восьмое число, когда в Зосены столбик термометра опустился до -22,4 градусов, а теплее всего в было 28 феврале в Павилосте, где воздух прогрелся до +8,8 градусов.

В свою очередь самым холодным днем зимы стало 7 января - в Мадоне и Резекне в тот день похолодало до -31 градуса. Температурный рекорд со знаком плюс был зафиксирован на колке 26 декабря - там потеплело до +10,3 градусов.

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В феврале побито 15 температурных рекордов и только один рекорд холода, осадков выпало на 7% меньше нормы.


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