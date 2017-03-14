Латвия рискует потерять Инчукалнское газохранилище

Что будет с Инчукалнским газохранилищем после открытия газового рынка? По мнению депутата Яниса Урбановича, Латвия рискует потерять контроль над хранилищем в пользу литовских торговцев.

Как сообщает служба новостей Латвийского радио, если законодательно не будет прописана процедура по финансированию и поддержанию газохранилища, то может встать вопрос о его закрытии. Также было отмечено, что за последний год объемы газа в хранилище сократились на 40%.

Впрочем, главные опасения депутат Янис Урбанович связывает с лоббированием литовских интересов.

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«Если у Инчукалнса плохой хозяин — латвийское государство,

то появится хозяин более рачительный, более рациональный, который этим же российским «газпромовским» газом будет наполнять [хранилище], торговать им.

Только за все это будем платить мы, потому что торговать будут не латыши и не латвийцы, а торговцы из Литвы. Под это все и строится», — сказал Урбанович.

Депутат добавил, что видит в происходящих вокруг Инчукалнского хранилища процессах преступную составляющую.

«Мне кажется, совершается преступление против интересов Латвии в кое-чью угоду. Я вижу сейчас, что здесь очень явно торчат уши литовских трейдеров», — заявил Урбанович.

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