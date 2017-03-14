Торговый центр Jugla частично возобновил работу после пожара

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Большая часть рижского торгового центра Jugla, в котором в понедельник произошел пожар, закрыта для эксплуатации. Об этом радиостанции Baltkom сообщил Директор Государственного бюро по контролю за строительством Петерис Друкис. По его словам, для посетителей частично открыт только первый этаж магазина.

«С нашей стороны приостановлена эксплуатация той части здания, где произошел пожар. Это около 500 кв.м. на втором этаже, и такой же участок на первом. Здание закрыто частично. Решение в отношении первого этажа мы примем после того, как получим заключение о техническом состоянии конструкций на втором.

После этого мы будем рассматривать вопрос о дальнейших действиях. Что касается второго этажа, определенно, эксплуатация на участке в 500 кв.метров не будет возможной, до тех пор, пока не будут устранены все повреждения конструкций», - пояснил Друкис.

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Пожар в торговом центре «Juglas centrs»

Фото: Пожар в торговом центре «Juglas centrs»0

Как сообщал Русский TVNET, вызов на пожар был получен в 7.31. утра в понедельник. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.А также из близстоящей автозаправки Statoil. На месте ЧП 40 пожарных и 11 пожарных автомашин.

Полиция начала процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако в настоящее время ничего не свидетельствует о том, что произошел умышленный поджог. Пожар мог начаться в сауне спортклуба.

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