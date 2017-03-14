Ушаков: Дума продолжит общение на русском и, если надо, изменим законы

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал новость о том, что вступил в силу наложенный на него денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках - русском и английском.

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"Я раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов. Но в этой ситуации решения обеих инстанций– политические, непрофессиональные и некомпетентные. Судьям, принявшим такое решение –не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции.

Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может.

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Поэтому, наши юристы уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в Европейский суд по правам человека.

Напомню, что в предыдущий раз в Конституционный суд мы с коллегами обращались по поводу политической агитации в социальных сетях. И в результате Сейм изменил закон. Так что заставим привести законодательство и в этой сфере.

Рижская дума продолжит общение с горожанами в социальных сетях и на латышском, и на русском, и на английском языках. А если надо будет, то и на других языках. Ничего в нашей политике и подходе меняться не будет", - написал градоначальник в своем профиле в Facebook.

Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора ЦГЯ оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что председатель Рижской думы Нил Ушаков в вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.

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