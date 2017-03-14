«Думаю, мало кто в Латвии верит, что он будет хорошо жить на государственную пенсию»

«Я думаю, что в Латвии довольно мало людей, которые верят в то, что на пенсию, которую им будет платить государство, они смогут очень хорошо жить, на ту пенсию, которую вы хотите получать, деньги надо откладывать своевременно», - заявил директор департамента страхового общества Ergo Гинт Конрадс.

Как сообщает портал Rus.db.lv людям, которые приближаются к пенсионному возрасту, стоит все же задуматься о накопительном страховании жизни. «Чем более своевременно заключен полис накопительного страхования, тем выше возможность накопить больше денег. За последние 5 лет до пенсии накопить столько денег, чтобы вам хватило на жизнь на пенсии, фактически невозможно. Поэтому лучше начинать раньше и делать такие платежи, которые вы можете себе позволить. При выходе на пенсию вы начнете получать ежемесячные выплаты», - сказал Конрадс.

Чтобы понять, сколько вы будете получать на пенсии по накопительному страхованию, надо начинать с другого конца – подумать о сумме, которую вы хотите накопить, подчеркнул представитель Ergo.

«Если вы хотите накопить 10 тыс. евро за 10 лет, то вы должны отложить 1000 евро в год, и при выходе на пенсию вы будете получать дополнительные 80 евро к государственной пенсии.

Конечно, это немного, поэтому стоит подумать о том, чтобы начать копить деньги раньше», - сказал Конрадс.

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Конрадс повторил, что более молодым людям логичнее всего выбирать рисковое страхование жизни, в то время как людям более старшего поколения – накопительное страхование жизни. «Когда им 20 лет люди не думают о накопительном страховании жизни, однако в 35-40 лет они начинают рассматривать такую возможность. Варианты страховых услуг есть самые различные, и человек может выбрать наиболее подходящее для него страхование.

Конрадс рассказал, что более молодых людей больше волнует финансовая ситуация в их семье, они задумываются о возможности взять ипотечный кредит, но в то же время стараются и делать какие-то сбережения, потому что у них еще свежи воспоминания о годах кризиса, когда еще лет семь назад экономическое положение в стране ухудшилось, и сбережения играли большую роль. «Рисковое страхование жизни выбирают и люди, которые взяли ипотеку – там можно выбрать любую сумму, на которую можно застраховаться, и таким образом оградить свою семью от обязанности выплачивать кредит в случае, если сам заемщик этого сделать не сможет», - отметил директор департамента страхового общества Ergo.

Отвечая на вопрос, сколько денег человек в среднем должен был бы тратить на страхование жизни,

он предположил, что было бы хорошо, если человек на страхование направлял бы 10% от своего ежемесячного дохода.

Если же говорить об общей сумме страхования жизни, то хорошо если эта сумма была в размере доходов за два года, подчеркнул Гинт Конрадс.

Как уже сообщал Русский TVNET, латвийцев может ждать повышение пенсионного возраста до 70 лет. Такое мнение высказал глава правления IPAS SEB Investment Management Янис Розенфелдс.

«Уже сейчас в некоторых странах Западной Европы идет повышение пенсионного возраста до 67 лет. Мое личное мнение — вполне реально, что мне придется работать до 70 лет», — отметил он.

По словам Розенфелдса, демографическая ситуация в западных странах близка к латвийской.

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