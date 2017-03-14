Омбудсмен Янсонс поддержал идею президента о предоставлении гражданства

Юрис Янсонс
 

Юрис Янсонс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Сегодня во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом омбудсмен Юрис Янсонс поддержал его предложение законодательно закрепить норму о том, что ребенок латвийских неграждан становится гражданином Латвии с момента рождения, если родители не выбрали для него гражданство другой страны.

«Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Конвенция о правах ребенка ООН признают право каждого ребенка на гражданство, поэтому вызывает тревогу то обстоятельство, что в Латвии по-прежнему продолжают рождаться дети со статусом негражданина», - подчеркнул во время разговора Янсонс.

В ответ на слова омбудсмена, президент Раймонд Вейонис подчеркнул, что ответственным учреждениям необходимо в международной среде

активнее разъяснять сущность данного статуса и проистекающие из него права.

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Ранее Русский TVNET уже сообщал, что Канцелярия президента начала активно продвигать идею, что все новорожденные, в том числе дети неграждан, должны автоматически получать гражданство Латвии. Однако, как указал президент, для реализации данного законопроекта еще необходимо найти соответствующее правовое решение.

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