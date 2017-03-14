В Латвии начато массовое грейдирование грунтовых дорог

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

С наступлением благоприятной погоды по всей Латвии началось грейдирование грунтовых дорог, сообщили агентству ЛЕТА в АО «Латвияс валстс цели».

Грейдирование ведут 128 единиц техники предприятия «Латвияс аутоцелю узтуретайс», в том числе и в Баускском крае, который направил правительству запрос о критическом состоянии грунтовых дорог.

В период весенней распутицы на многих дорогах введены ограничения на движение грузового транспорта.

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Как указали в ЛВЦ, особенность Латвии в том, что из всех государственных автодорог более половины составляют грунтовые, и в основном это дороги местного значения. Вкладывать в них средства из фондов ЕС нельзя, поэтому большинство грунтовых дорог находится в плохом или очень плохом состоянии.

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