Думская оппозиция потребовала отмены установленных цен за проезд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Оппозиционные депутаты от партий «Единство» и «ТБ/ЛННК» в Рижской думе подготовили список требований, согласно которым договор между Rīgas satiksme (RS) и Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) должен быть расторгнут, цены за проезд возвращены на прежний уровень, а ответственные лица – привлечены к ответственности. Подробности Службе новостей Латвийского радио рассказал депутат Олаф Пулкс.

Как пояснил депутат, в своих требованиях оппозиция ссылается на решение Совета по конкуренции по делу об организации пассажирских перевозок в Риге. Ранее, напомним, совет оштрафовал предприятие RS за картельный сговор с RMS.

«В 2013 году объединение RMS конкурс с ценой 70 евроцентов за проезд. Эту цену нужно восстановить, таково одно из наших требований. Во-вторых, согласно решению Совета по конкуренции, виновные должны заплатить 2 млн евро штрафа — это правление RS, а также представитель Риги в этом предприятии, то есть — председатель Рижской думы. В-третьих (ну, это связано с первым пунктом), мы требуем расторжения договора между RS и RMS и отмены платы в 1,15 евро за проезд», — указал Пулкс.

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Депутат добавил, что оппозиция будет добиваться рассмотрения вышеуказанных требований на заседании думы.

«Те депутаты, которые проголосуют сегодня против, вероятно, желают, чтобы вы и остальные платили за проезд 1,15 евро. Это самое грустное и печальное. В таком случае мы начнем сбор подписей, чтобы 20 депутатов РД вынесли этот вопрос на внеочередное заседание», — пообещал Пулкс.

Как стало известно позднее, большинство депутатов РД не поддержали предложения оппозиции.

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Отметим, ранее на предприятии RS категорически отмели предъявленные претензии и пообещали оспорить наложенный Советом по конкуренции штраф.


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