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После снижения уровня воды в Плявиняс ситуация на всем протяжении Даугавы остается спокойной - паводок на реке закончился, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С вечера вторника уровень воды в Плявиняс стабильно понижается - в среду около пяти часов утра он составлял 10,37 метра, что на 38 сантиметров ниже, чем во вторник утром, сообщает ЛЕТА.

В Зельки уровень воды также медленно падает.

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Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

В Екабпилсе в ночь на среду уровень воды оставался стабильным, а во вторник вода упала примерно на 80 сантиметров.

На остальном протяжении Даугавы уровень воды в основном понижается или не меняется, и подобная ситуация сохранится в ближайшие дни.

Местами по берегам реки еще затоплены низкие поймы. Такая же ситуация на Айвиексте, где уровень воды медленно поднимается. В других реках Латвии колебания уровня воды незначительны.


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