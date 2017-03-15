Э-здоровье: врачи не спешат использовать новую систему

Договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены только с 14,1% практик семейных врачей, сообщили на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям представители Минздрава.
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Как сообщила заместитель госсекретаря Минздрава Эгита Поле, в Латвии работает сейчас 1359 практик семейных врачей, а договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены со 186 практиками.
Член совета Госконтроля Инга Варава выразила опасения в связи с тем, что при сохранении такой динамики Национальная служба здравоохранения (НСЗ) не успеет до 1 сентября заключить договоры со всеми врачами.
Представители Минздрава признали, что самая большая проблема - это заключение договоров именно с семейными врачами, но она активно решается, и предусмотрено обзвонить всех семейных врачей, чтобы выяснить причины задержки.
Как уже сообщал Русский TVNET, многие семейные врачи, которые опробовали новую систему э-здоровья дают оценку: неудобная, медленная и неправильно организованная.
Семейные врачи уверены: систему нужно было тестировать как минимум полгода. В Минздраве парируют: пилотный проект мы не можем себе позволить.
«Данный продукт появится в конце сентября и с ним можно будет работать. Запустить одновременно тестовый и пилотный проект мы не можем — не хватает мощностей», - рассказывает замгоссекретаря Министерства здравоохранения Карлис Кетнерс.
Реализация проекта э-здоровья началась еще в 2009 году, и срок запуска сервиса неоднократно откладывался. В 2015-ом году Госконтроль обнаружил в системе большое число недочетов. Обошелся проект почти в 15 миллионов евро.
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