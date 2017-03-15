Премьер назвал самую сложную политическую задачу этого года

Самой сложной политической задачей этого года будет налоговая реформа, заявил в интервью Латвийскому радио премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК), который сегодня выступит в парламенте с докладом о результатах работы правительства и предстоящих задачах, сообщает ЛЕТА.

На вопрос, ожидает ли он критики, премьер ответил, что, как правило, самая большая критика высказывается по поводу того, что «нужно все сразу и быстрее». «Поэтому я хотел внеочередного заседания, чтобы дискутировать. Иногда весьма ценно услышать конструктивную критику», - сказал Кучинскис.

Он подчеркнул, что правительство последовательно реализует декларацию и план действий. «Все министры следят за тем, что перечислено в их задачах. Все понимают, что есть только один критерий - последовательно выполнять то, что мы обязались сделать», - сказал премьер.

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Ранее, когда исполнился год с утверждения нынешнего правительства, Кучинскис сообщил, что из 95 задач плана действий правительства в прошлом году выполнены 74, в выполнение 21 задачи задерживается. В целом в план действий правительства включены 284 задачи, которые правительство обязуется выполнить до конца 2018 года.

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