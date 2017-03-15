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62% латвийцев в ходе опроса заявили, что военными знаниями должен обладать каждый гражданин Латвии.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис и министр обороны Раймонд Бергманис 20 марта планируют обсудить введение обязательного военного обучения в школах. Общество эту идею поддерживает, в том числе в ходе опроса за введение такого предмета высказались 65% молодых людей в возрасте с 17 до 25 лет, сообщает Latvijas Avize.

Когда и в какой форме это произойдет? Министр образования считает, что в новом содержании образования могут быть введены элементы военного обучения - навыки защищать себя и свою страну, обеспечивать как внешнюю, так и внутреннюю безопасность. В качестве уже существующего удачного примера Шадурскис назвал предмет «Оборона государства», который факультативно преподается старшеклассникам 18 школ.

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