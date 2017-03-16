Что за день такой? 16 марта - день легионеров в цифрах, фактах и скандалах (инфографика)

 
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Почему именно 16 марта 1944 года?

Фото: Ieva Lūka / LETA

Мы давно привыкли: 16 марта - день латвийского раздора. В этот день в центре Риги ждут беспорядков, Латвия оказывается в центре внимания мировых СМИ, а сотни людей стекаются к памятнику Свободы. Одни приходят возложить цветы, другие — выразить свое негодование, а третьи — поглазеть, не случится ли какой заварушки…

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Почему легионеров вспоминают именно 16 марта? Что, как и когда происходило в Риге в этот день, за который страну не перестают упрекать и позорить? И кто они для нас, латышские легионеры — солдаты, выполнявшие винский долг, жертвы войны или ее герои?..

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Почему именно 16 марта 1944 года?

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