Что за день такой? 16 марта - день легионеров в цифрах, фактах и скандалах (инфографика)

Фото: Ieva Lūka / LETA

Мы давно привыкли: 16 марта - день латвийского раздора. В этот день в центре Риги ждут беспорядков, Латвия оказывается в центре внимания мировых СМИ, а сотни людей стекаются к памятнику Свободы. Одни приходят возложить цветы, другие — выразить свое негодование, а третьи — поглазеть, не случится ли какой заварушки…