Названа цена билетов на Праздник песни в честь столетия Латвии

Стоимость билетов на Праздник песни и танца в честь столетия Латвии составит от 2 до 65 евро, а количество приглашений не превысит 2% от общего числа билетов, сообщает агентство ЛЕТА.
По словам исполнительного директора праздника Эвы Юхневичи, цель организаторов - сделать его более доступным для жителей. Планируется, что билеты поступят в продажу как в кассах, так и в интернете. Однако будут и ограничения - за один раз один человек не сможет купить более четырех билетов на одно мероприятие. Раньше лимит был вдвое выше.
При цене билетов от 2 до 65 евро доходы от их продажи могут составить порядка 800 тысяч евро.
Как уже писал Русский TVNET, для увеличения доступности праздника Министерство культуры хочет увеличить количество сидячих мест, уменьшить количество приглашений, а две трети мероприятий сделать бесплатными.Еще по этой теме