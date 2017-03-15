Названа цена билетов на Праздник песни в честь столетия Латвии

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Стоимость билетов на Праздник песни и танца в честь столетия Латвии составит от 2 до 65 евро, а количество приглашений не превысит 2% от общего числа билетов, сообщает агентство ЛЕТА.

По словам исполнительного директора праздника Эвы Юхневичи, цель организаторов - сделать его более доступным для жителей. Планируется, что билеты поступят в продажу как в кассах, так и в интернете. Однако будут и ограничения - за один раз один человек не сможет купить более четырех билетов на одно мероприятие. Раньше лимит был вдвое выше.

При цене билетов от 2 до 65 евро доходы от их продажи могут составить порядка 800 тысяч евро.

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Как уже писал Русский TVNET, для увеличения доступности праздника Министерство культуры хочет увеличить количество сидячих мест, уменьшить количество приглашений, а две трети мероприятий сделать бесплатными.

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