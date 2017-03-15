В кранах горячая вода действительно станет горячей, а холодная - холодной

Министр здравоохранения Анда Чакша и министр экономики Арвил Ашераденс договорились бороться с легионнелезом. Уже в ближайшее время Минэкономики подаст на рассмотрение изменения в правилах Кабмина, регулирующие санитарное обслуживание жилых домов, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, управляющие жилыми домами должны будут обеспечить в водопроводах горячую воду определенной температуры: горячая вода - не ниже 55 градусов, а холодная - ниже 20 градусов. Кроме того, управляющих обяжут обеспечить циркуляцию горячей воду и изоляцию резервуаров и труб.

Также управляющие в рамках предотвращения заболеваемости «болезнью легионеров» должны будут проводить обследования состояния внутреннего водопровода и предотвращать факторы риска.

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В свою очередь в случае обнаружения в системе водоснабжения жилого дома бактерий управляющий будет обязан немедленно предупредить об этом жильцов и сообщить о мерах, которые будут предприняты, чтобы предотвратить риск заражения.

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