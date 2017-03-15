Родители заболевшего легионеллезом малыша: мы обратились в полицию, кто-то должен ответить!

Родители, чей малыш заболел легионеллезом, обратились с заявлением в Госполицию с просьбой оценить, какое учреждение и кто именно ответственен за случившееся и возбудить криминальный процесс, сообщает LA.

Мама малыша рассказала, что борьба началась 10 февраля - на 13 день после рождения ребенка. Новорожденный уже месяц находится в отделении интенсивной терапии в Детской клинической больнице.

«Пока пресса пишет, что появились подозрения о смертельных бактериях, нам маленький сын борется за жизнь и здоровье после того как эта бактерия уже вызвала тяжелое воспаление легких!», - делится переживаниями женщина.

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Она также заявила, что их семью проинфомировали, что бактерия найдена именно в их квартире, а также в центральной канализационной трубе дома. Чтобы избежать дальнейшего распространения бактерий в водопроводе Айзкраукле температура воды повышена до 60 градусов.

По нормам местное самоуправление дезинфицирует водопроводную систему 2 раза в год - нарушений в этой области не констатировано.

Как уже сообщал Русский TVNET, результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного бактерий, вызывающих легионеллез.

По информации самоуправления, легионеллез подтвержден у ребенка, живущего в доме на ул. Лачплеша, 9, а от других жителей сигналы о заболевании не поступали.

В Латвии в прошлом году зафиксировано 24 случая заболевания легионеллезом, а за первых три месяца этого года - уже восемь.

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