В четверг возможны осадки, но после обеда выглянет солнце

 

Фото: Sputnik/Scanpix

В ночь на четверг в Латвии увеличится облачность, но в течение дня облаков станет меньше.

Местами ожидаются кратковременный дождь и мокрый снег, однако вторая часть дня пройдет без значительных осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит от -2..+3 градусов ночью до +3..+8 градусов днем.

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В Риге синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны кратковременные осадки. После обеда облака рассеются. Ночью будет дуть умеренный западный ветер, а столбик термометра опустится до отметки в +1 градус, тогда как днем ожидается прохладный северо-западный ветер, а воздух прогреется до +5 градусов.


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