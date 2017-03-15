Беспроигрышная лотерея телевизоров от «Рими» оказалась ошибкой

Те покупатели, которые вчера, 14 марта, зашли сделать покупки в магазин «Рими», вдруг, узнали, что они стали обладателями новеньких телевизоров. Именно так было написано на чеке. Но, не успели люди толком обрадоваться неожиданно свалившемуся на них счастью, как администрация торговой сети «Рими» довольно быстро разместила на Facebook информацию о лотерее.

«К сожалению, по техническим причинам, сегодня (14 марта) в период времени с 15.30 до 16.10 у некоторых покупателей на чеках появилась ошибочная информация о том, что они выиграли в лотерею телевизор», - сообщалось на домашней страничке торговой сети в Facebook.

А, вдруг, это знак и пора менять телевизор или совсем скоро покупатели выиграют новый гаджет для всей семьи.

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