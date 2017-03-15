На домоуправа надейся, а сам не плошай: Как не заболеть легионеллезом

В этом году в Латвии легионеллезом заболели 8 человек, и большая часть случаев зарегистрирована в Риге, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Источником заражения является вода. Однако предприятие Rīgas ūdens указывает: водой, которая доставляется рижанам, заразиться нельзя.

Благоприятные для размножения легионеллы условия – температура холодной воды выше 30 градусов, горячей – ниже 50. Кроме того, эта бактерия предпочитает уже застоявшуюся воду или же водопровод с низким расходом, которым редко пользуются.

Представитель предприятия Rīgas ūdens Артурс Муцениекс указывает:

в водопроводах, которые обслуживает это муниципальное предприятие, размножение легионеллы – исключено.

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«Бактерия размножается в воде, температура которой составляет от 20 до 50 градусов. Водопровод Rīgas ūdens размещен под землей, и температура воды в нем сейчас составляет семь градусов и никогда не превышает 20 градусов», – указывает Муцениекс. Также специалист напоминает, что сами жители тоже должны нести ответственность.

«Если вы уехали в отпуск, вернулись и не дали воде протечь, то риск есть. Если долго не пользовались водой, то лучше ее пропустить, а только потом использовать. Так избавитесь от любых бактерий, которые могут быть в воде. Это касается и душа – потому что легионеллу можно подхватить и заболеть, принимая душ – вдохнуть испарения», – рассказывает представитель Rīgas ūdens.

В свою очередь муниципальное предприятие по обслуживанию домов Rīgas namu pārvaldnieks отмечает, что согласно установленным правилам, управляющий регулирует температурный режим в зависимости от времени суток и погоды – с целью оптимизировать расход теплоэнергии.

Если собственники квартир в жилом доме не приняли решение об определенном режиме, то управляющий устанавливает его сам, с учетом ряда факторов, таких как технические возможности дома, рекомендации по профилактике размножения бактерии легионеллы, риски ошпаривания, техническое состояние трубопроводов, экономичный расход теплоэнергии.

RNP во всех домах, которые не приняли индивидуального решения, обеспечивают подогрев воды в теплоузле до 55 градусов, так как при такой температуре легионелла не размножается, под долгим влиянием данной температуры – погибает. Часто звучит, что

для профилактики легионеллы стоит поддерживать температуру воды 65 градусов, но это грозит тем, что потребители могут ошпариться.

Стоит также учитывать еще один важный фактор – техническое состояние труб. Если они заросли, то собственникам квартир необходимо решить вопрос об их замене.

Что делает RNP, если в водопроводе жилого дома обнаружена легионелла? Развешивает предупреждающие плакаты, незамедлительно проводит термическую дезинфекцию посредством повышения температуры горячей воды. Также проводят исследование с целью выяснить причины появления легионеллы. Также дом без промедления подготавливают к химической дезинфекции.

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения предложило внести поправки к санитарным правилам, согласно которым обеспечение температурного режима, при котором легионелла не размножается, станет прямой обязанностью и ответственностью управляющего домов. На данный момент RNP со своей стороны обеспечивает максимальное сокращение рисков размножения легионеллы, которая приводит к серьезному заболеванию – легионеллезу.