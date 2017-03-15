Туалет у памятника Свободы закрыт, люди справляют нужду снаружи

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Жительница Риги Зане поделилась с журналистами своими впечатлениями от увиденного возле общественного туалета недалеко от памятника Свободы, пишет nra.lv со ссылкой на программу 4. studija Латвийского телевидения.

По ее словам, туалет закрыт, а на лестнице, которая ведет в помещение, наблюдаются следы человеческих экскрементов.

«Констатировала, что к туалету даже невозможно нормально подойти – лестница грязная, люди справляли нужду снаружи. Меня это очень огорчило, я подумала, что мы можем строить мосты, библиотеки, а делать элементарные вещи – нет», - пишет Зане.

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Каждый день памятник Свободы посещает огромное количество туристов. По наблюдению журналистов,

большинство из них пытаются воспользоваться именно этим туалетом и выглядят недовольными, когда натыкаются на закрытую дверь.

Рижская дума передала туалет в ответственность ресторана Kolonāde.

Директор ресторана Янис Липницкис пояснил:«Мы арендуем это здание у Рижской думы и в нашу ответственность входит и обслуживание общественного туалета. Он был закрыт всего несколько дней из-за проблем с канализацией, но сейчас он открыт, все убрано и в порядке».

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