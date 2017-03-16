Плявиняс: сказочные ледяные заторы привлекают большое внимание туристов

Плявиняс больше не грозит наводнение, вода опустилась ниже критического уровня. Но, около города еще сохранились ледовые заторы, которые привлекают туристов.

В разговоре с TVNET, представители Плявиньской думы признаются, что они давно не сталкивались с таким большим интересом людей к городу.

«Возможно, что в будущем наводнение в Плявиняс станет своего рода брендом», - считает заместитель председателя Плявиньской думы Айгарс Луксс.

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Aizvērt Ледовый затор у Плявиняс Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







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