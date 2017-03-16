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Сегодня в день памяти легионеров, в Риге пройдут несколько мероприятий. Будет их довольно много. Исполнительный директор столицы Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта мероприятий. Корреспонденты Русского TVNET будут находиться на месте событий, чтобы сообщать на портале самые интересные, актуальные и важные новости.

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9.50 В Старой Риге, около церкви Св. Иоанна начинают собираться люди, здесь скоро пройдет Богослужение. В толпе мелькнулчлен Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс.

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Как сообщает наш корреспондент, еще в 9 утра город продолжает жить своей обычной жизнью. Конечно, некоторые приготовления, как, например, установка загродительных барьеров у памятника Свободы, уже начались вчера поздним вечером, но в целом рижане спешат по своим рабочим делам, а гости столицы, вероятно, еще не проснулись.

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Зато сегодня заметно много полиции в центре города, около памятника Свободы и в Старой Риге.

Вот, как выглядил памятник Свободы в 9 утраВот, как выглядил памятник Свободы в 9 утра. Фото: Русский TVNET

Вот такие буклетики выдавали у памятника Свободы общество «Nacionālo karavīru atbalstam» всем желающим.

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А полиции тем временем становится все больше. Все под контролем.

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Сегодня о нашей Латвии и Риги в частности, будут говорить и показывать по многочисленным ТВ-каналам и радиостанциям. На мероприятия аккредитовались 90 (!) представителей различных СМИ (латвийских и зарубежных), в основном англоязычных.

Что запланировано

«В поддержку национальных воинов» проведет у памятника Свободы собрание в 7 часов утра с запланированным числом участников 20.

Лимбажское отделение «Daugavas vanagi Latvijа» проведет шествие и возложение цветов к памятнику Свободы. Мероприятие планируется в 11 часов, в нем примут участие около 100 человек.

Собрание у памятника Свободы намерен провести и Латвийский антинацистсткий комитет - с 10 до 14 часов. Цель мероприятия - почтить память жертв «Waffen SS» и осудить его преступления. Предполагаемое число участников - около 100.

В 11:00 Партия «За независимую Латвию!» и общество «Четвертая атмода» проводят собрание у здания посольства Германии.

В 17:30 Алла Березовская проводит у памятника Свободы собрание в память о латышских легионерах.

В Риге перед мероприятиями 16 марта установили барьеры

Фото: В Риге перед мероприятиями 16 марта установили барьеры

Мероприятия памяти легионеров пройдут в Лестене Тукумсского края. В 13 часов в лютеранской церкви состоится концерт, а в 14 часов пройдет минута памяти на братском кладбище.

В 15.30 в Лестенском народном доме будет показан фильм «Хроника Мелании».

16 марта не является в Латвии официальным памятным днем - мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.

Премьер министрам: не ходите к памятнику Свободы 16 марта!

Как уже писал Русский TVNET, премьер-министр Марис Кучинскис призывал других министров не участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы. Сам он также посещать их не планирует.

При этом большинство министров из Национального объединения планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а глава Минюста Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы, но «в свободное от работы время».

Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш отметил, что члены его партии сами решат, что им делать, но каких-либо совместных действий политическая сила в этот день не планирует.

Полиция безопасности назвала основные риски

Основными рисками 16 марта ПБ называет попытки дискредитировать Латвию на международном уровне и расколоть латвийское общество, распространяя тенденциозную информацию в духе интерпретации событий Второй мировой войны Россией.

По словам пресс-секретаря Госполиции Дайриса Анучина, в этом году разработан специальный план обеспечения порядка 16 марта. Цель полиции - уменьшить риски физической конфронтации и не допустить ее, не лишая возможности высказаться людям с различными мнениями.

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