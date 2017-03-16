Тропическая Латвия: готовят план по приспособлению к новому климату

Экзотические фрукты и наводнения, богатый урожай и перенос городов подальше от моря. Всё это ждёт Латвию к концу 21 века. В Министерстве среды уже готовят целый план: что делать и как жить народному хозяйству в новых климатических условиях, сообщает Русское вещание LTV7.

Дыни и персики в Латвии уже выращивают, может появятся и местные ананасы? Тропики к нам всё ближе, изменения климата неминуемы. С каждым годом морозных дней будет становиться меньше, а жарких дней и тропических ночей больше. Об этом говорят исследования Латвийских климатологов.

«Если раньше было в среднем 15 таких дней, то к концу века прогнозируется увеличение на месяц, полтора и соответственно будет теплей и больше дней, когда максимальная температура поднимается выше 25 градусов», - говорит климатолог LVĢMC Светлана Анискевич.

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К концу века летом в Латвии станет жарче на 5-6 градусов, а зимой теплее аж на 13 градусов.

Это значит, что средняя максимальная температура вырастет с +29 градусов до +35, а средняя минимальная - повысится с -24 градусов до -11.

«Также прогнозируется, что будет больше осадков, особенно в зимний период и учитывая, что температура зимой повысится, то в основном это будут дожди, а не снег», - рассказывает Анискевич.

Климат меняется, а значит должно меняться и народное хозяйство Латвии.

В Министерстве среды и регионального развития уже начали работать над Латвийской национальной стратегией - «Приспособление к изменениям климата» - и советуют предпринимателям тоже готовиться к переменам.

«Через несколько месяцев планируем начать общественное обсуждение проекта Стратегии и консультации со всеми вовлечёнными сторонами. И тогда в середине года её можно будет утвердить. Стратегия определит, какие действия помогут сократить негативное воздействие климатических изменений, и как использовать позитивные моменты изменения климата. Наиболее значимые мероприятия мы включим в документы планирования политики, чтобы утвердить их в кабинете министров и тогда они станут обязательными», - директор департамента изменений климата VARAM Илзе Прусе.

Сельское хозяйство от потепления должно выиграть.

Увеличится период вегетации, а это значит, что можно будет выращивать не только новые, теплолюбивые культуры, но и собирать урожай дважды за сезон. Для других отраслей перемены грозят убытками. Городские улицы во время дождей, которых станет больше, будет затапливать все чаще и сильнее. Из-за климатических изменений усилится и эрозия береговой линии.

«В принципе, нам скорей всего придётся перемещать, находящиеся вдоль побережья отдельные объекты, но есть же и города. Мы это понимаем и это ужасно. Очевидно, если переместить невозможно, то нужно будет строить инфраструктуру, чтобы защищать эти территории. Но среди затопляемых мест не только береговая полоса, это и территории вдоль рек и озёр. Значит надо будет думать о защите от наводнений больше, чем сейчас и не только во время весеннего паводка, но и в другое время. А это денежные затраты», - отмечает Прусе.

Возможно к концу века от привычных латвийских пейзажей не останется и следа.

Изменится и растительный, и животный мир. Уже сейчас учёные наблюдают миграцию многих видов растений и животных. В Латвии появились малярийные комары. Вредители из более южных районов, раньше у нас зимой погибали, теперь выживают. И это всё больше меняет окружающую среду.