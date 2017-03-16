Тропическая Латвия: готовят план по приспособлению к новому климату

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Экзотические фрукты и наводнения, богатый урожай и перенос городов подальше от моря. Всё это ждёт Латвию к концу 21 века. В Министерстве среды уже готовят целый план: что делать и как жить народному хозяйству в новых климатических условиях, сообщает Русское вещание LTV7.

Дыни и персики в Латвии уже выращивают, может появятся и местные ананасы? Тропики к нам всё ближе, изменения климата неминуемы. С каждым годом морозных дней будет становиться меньше, а жарких дней и тропических ночей больше. Об этом говорят исследования Латвийских климатологов.

«Если раньше было в среднем 15 таких дней, то к концу века прогнозируется увеличение на месяц, полтора и соответственно будет теплей и больше дней, когда максимальная температура поднимается выше 25 градусов», - говорит климатолог LVĢMC Светлана Анискевич.

Реклама

К концу века летом в Латвии станет жарче на 5-6 градусов, а зимой теплее аж на 13 градусов.

Это значит, что средняя максимальная температура вырастет с +29 градусов до +35, а средняя минимальная - повысится с -24 градусов до -11.

«Также прогнозируется, что будет больше осадков, особенно в зимний период и учитывая, что температура зимой повысится, то в основном это будут дожди, а не снег», - рассказывает Анискевич.

Климат меняется, а значит должно меняться и народное хозяйство Латвии.

В Министерстве среды и регионального развития уже начали работать над Латвийской национальной стратегией - «Приспособление к изменениям климата» - и советуют предпринимателям тоже готовиться к переменам.

«Через несколько месяцев планируем начать общественное обсуждение проекта Стратегии и консультации со всеми вовлечёнными сторонами. И тогда в середине года её можно будет утвердить. Стратегия определит, какие действия помогут сократить негативное воздействие климатических изменений, и как использовать позитивные моменты изменения климата. Наиболее значимые мероприятия мы включим в документы планирования политики, чтобы утвердить их в кабинете министров и тогда они станут обязательными», - директор департамента изменений климата VARAM Илзе Прусе.

Сельское хозяйство от потепления должно выиграть.

Увеличится период вегетации, а это значит, что можно будет выращивать не только новые, теплолюбивые культуры, но и собирать урожай дважды за сезон. Для других отраслей перемены грозят убытками. Городские улицы во время дождей, которых станет больше, будет затапливать все чаще и сильнее. Из-за климатических изменений усилится и эрозия береговой линии.

«В принципе, нам скорей всего придётся перемещать, находящиеся вдоль побережья отдельные объекты, но есть же и города. Мы это понимаем и это ужасно. Очевидно, если переместить невозможно, то нужно будет строить инфраструктуру, чтобы защищать эти территории. Но среди затопляемых мест не только береговая полоса, это и территории вдоль рек и озёр. Значит надо будет думать о защите от наводнений больше, чем сейчас и не только во время весеннего паводка, но и в другое время. А это денежные затраты», - отмечает Прусе.

Возможно к концу века от привычных латвийских пейзажей не останется и следа.

Изменится и растительный, и животный мир. Уже сейчас учёные наблюдают миграцию многих видов растений и животных. В Латвии появились малярийные комары. Вредители из более южных районов, раньше у нас зимой погибали, теперь выживают. И это всё больше меняет окружающую среду.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое Hi-Tech

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения" Showbiz

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой «Евровидения"

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть Wo&Men

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть

У пассажирки на голове взорвались наушники во время авиарейса Hi-Tech

У пассажирки на голове взорвались наушники во время авиарейса

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция Showbiz

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

Экология

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 