3,5 млн евро в развлечения: летом и у нас появится свой «мини-Диснейленд»

 

Фото: скриншот

Весной под Лиелварде открывается новый развлекательный парк - теперь мальчишки и девченки, а также их родители смогут махнуть на отдых не только к литовцам или эстонцам (и, разумеется, куда-то подальше), но и в Латвии - в часе езды от Риги.

Парк будет находиться на автодороге Тинужи-Кокнесе P80 на съезде в Мадлиену, из Риги ехать неполный час. Как рассказал рукводитель SIA «Latvian Amusement Agency» Мартиньш Брезауцкис, развлекательный парк «Аварийная бригада» с 22 по 31 мая будет доступен только группам школьников по предварительной регистрации, а с июня - ждет всех желающих.

Здесь будет размещена «Тропа динозавров», игровой городок, а также парк «Кукольная тропа».

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В его создание будет вложено 3,5 млн евро, которые планируется освоить в течение 5 лет. Финасирование осуществляется как при поддержке еврофондов, так и частных инвесторов.


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