3,5 млн евро в развлечения: весной и у нас появится свой «мини-Диснейленд»

 

Фото: скриншот

Весной под Лиелварде открывается новый парк развлечений - теперь мальчишки и девченки, а также их родители смогут махнуть на отдых не только к литовцам или эстонцам (и, разумеется, куда-то подальше), но и в Латвии - в часе езды от Риги.

Парк расположен в Лиелвадском крае, около шоссе P80 Тинужи-Кокнесе у съезда на Мадлиену, в неполном часе езды от Риги.

Как рассказал рукводитель SIA «Latvian Amusement Agency» Мартиньш Брезауцкис, развлекательный парк «Аварийная бригада» с 22 по 31 мая будет доступен только группам школьников по предварительной регистрации, а с июня - ждет всех желающих.

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В мае будет работать тропа динозавров, игровой городок «Аварийной бригады», экспозиции литературных персонажей, веревочная трасса, водяная подушка и другие аттракционы.

В его создание будет вложено 3,5 млн евро, которые планируется освоить в течение 5 лет. Финасирование осуществляется как при поддержке еврофондов, так и частных инвесторов.


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