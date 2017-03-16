Какие новые скидки теперь доступны владельцам «Карты рижанина»

Для владельцев «Карты рижанина» теперь еще больше скидок. Пользователям карты предоставляются скидки на услуги игровых компаний, которые проводят квесты – Adventure Lab и Escapeland (Mysteria).

Предприятие Adventure Lab владельцам «Карты рижанина» предлагает на игру скидку в размере 15%, а Escapeland (Mysteria) – 10%.

Напоминаем, что владельцы «Карты рижанина» могут получить скидки в Рижской 1-й городской больнице, Рижской 2-й больнице, Рижском зоопарке, Рижском роддоме, сети аптек Mēness, Veselības centru apvienībā, санатории «Янтарный берег», а также приобретая товары и услуги предприятия Osval un ko (изготовление жалюзи) и Photorent (аренда фототехники).

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Кроме того, владельцы «Карты рижанина»

могут со скидкой приобрести часовой билет в общественном транспорте столицы и оплатить стоянку в зонах B, C и D с 20% скидкой.

«Карту рижанина» могут получить задекларированные в Риге жители, или те, кто владеет в Риге имуществом. Заявку можно подать в электронном виде на rigassatiksme.lv или в любом центре обслуживания клиентов.

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