Какие новые скидки теперь доступны владельцам «Карты рижанина»

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Для владельцев «Карты рижанина» теперь еще больше скидок. Пользователям карты предоставляются скидки на услуги игровых компаний, которые проводят квесты – Adventure Lab и Escapeland (Mysteria).

Предприятие Adventure Lab владельцам «Карты рижанина» предлагает на игру скидку в размере 15%, а Escapeland (Mysteria) – 10%.

Напоминаем, что владельцы «Карты рижанина» могут получить скидки в Рижской 1-й городской больнице, Рижской 2-й больнице, Рижском зоопарке, Рижском роддоме, сети аптек Mēness, Veselības centru apvienībā, санатории «Янтарный берег», а также приобретая товары и услуги предприятия Osval un ko (изготовление жалюзи) и Photorent (аренда фототехники).

Реклама

Кроме того, владельцы «Карты рижанина»

могут со скидкой приобрести часовой билет в общественном транспорте столицы и оплатить стоянку в зонах B, C и D с 20% скидкой.

«Карту рижанина» могут получить задекларированные в Риге жители, или те, кто владеет в Риге имуществом. Заявку можно подать в электронном виде на rigassatiksme.lv или в любом центре обслуживания клиентов.

Еще по этой теме
«Карта рижанина» получит новые скидки на товары или услуги

«Карта рижанина» получит новые скидки на товары или услуги

775 евро в год и у тебя в кармане - «Карта рижанина»

775 евро в год и у тебя в кармане - «Карта рижанина»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео) Hi-Tech

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео)

В Швейцарии создали съедобных роботов Hi-Tech

В Швейцарии создали съедобных роботов

Ученые нашли пользу в алкоголе Wo&Men

Ученые нашли пользу в алкоголе

10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права Wo&Men

10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права

Куда папа смотрит? 17-летняя дочь Джонни Деппа позирует топлесс Showbiz

Куда папа смотрит? 17-летняя дочь Джонни Деппа позирует топлесс

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 