Почему у работников в Латвии такие измученные лица? Мнение предпринимателя

Почему латвийские предприятия, принадлежащие иностранным инвесторам, работают эффективнее, чем предприятия с местным капиталом? На эту тему в своем блоге «Неэффективные латыши» рассуждает руководитель филиала в Северной Америке латвийской компании SAF Tehnika Янис Бергс.

Он пишет, что недавно его внимание привлек график компании Lursoft, на котором было показано, что эффективность работы латвийских предприятий, принадлежащих иностранцам, почти в 2 раза выше, чем у предприятий с местным капиталом. Другими словами, иностранцы на одном и том же рынке работают намного лучше, чем латвийцы, и зарабатывают больше, хотя нанимают одинаковое количество работников. В чем же причина столь большой разницы?

Янис Бергс признается, что его уже давно терзали смутные сомнения в том, что в Латвии в целом менеджменту уделяется незаслуженно мало внимания.

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"Менеджмент заботится об организации работы, чтобы задуманное прошло гладко, - считает Бергс. - Для начала надо придумать, затем распланировать и кому-то управлять всем этим, а другим дисциплинированно выполнять. Говорят, что немцы - прекрасные менеджеры, у них везде порядок и каждый знает свое место. У нас же сначала строятся воздушные замки, и все начинают работать с мыслью, что вот потом - в ходе рабочего процесса - как-нибудь уж справимся.

Планы мы ненавидим в принципе, и чаще всего приходится слышать мнение о том, что и планировать-то нет никакого смысла. Потому что будущее нельзя прогнозировать. К тому же любой план предусматривает своего рода ответственность. И если вдруг он не будет выполнен, то кто-то должен за это ответить, и - не дай бог - он еще будет виновен. Поэтому лучше, если плана нет.

В то же самое время страшно работящий и самоотверженный латыш готов трудиться долгие часы, наконец завершить начатое, а если вдруг что-то пошло не так, или кто-то напортачил, то начать работу заново. Но поскольку мы своего рода герои и энтузиасты, то все-таки как-то справляемся. Но, может быть, можно было изначально лучше продумать и меньше работать, но делать больше. Или же 50% от того, что мы делаем, не делать вообще. И жить при этом лучше, чем сейчас.

Последний раз, когда я был в Латвии, я заметил здешнюю серость, измученные лица - не только из-за плохого климата, но и из-за длинных и не эффективных рабочих часов. Атмосфера накаляется. Конечно, есть и другие причины, почему иностранцы более эффективны, чем мы.

Во-первых, они в основном нацелены на экспорт, делают это легче, потому что у них есть связи на крупных рынках. А экспортирующие компании, как правило, работают с более высокой прибылью, чем работающие на постоянно сжимающемся внутреннем рынке местные предприятия. Иностранцам здесь мало принадлежит предприятий так называемого «стиля жизни». Если уж у них есть предприятие, то его миссия - зарабатывать деньги, поэтому вся работа организована так, чтобы все было рационально и эффективно. Кроме того, у них есть капитал, который наши люди пытаются заменить связями, умением договориться и конечно же - способностью делиться информацией.

Другая большая причина низкой эффективности наших предприятий – это коррупция. Время, которое уходит на схемы, комбинации, деньги, которые крадутся или вносятся в партийные кассы самым прямым образом уменьшает конкурентоспособность Латвии. Если хорошим руководителем считается тот, кто только и делает, что занимается «наведением порядка и улаживанием проектов», то откуда взяться времени и приоритетам, чтобы хорошо организовать основную работу?

Конечно, график Lursoft следовало бы дополнить заработной платой и налогами, которые выплачивает иностранный владелец бизнеса в Латвии. Предвижу, что выводы будут для нас печальными. Так может будет лучше взять и продать все латвийские предприятия иностранным компаниям? Скорей всего, не только их эффективность работы в целом выше, но и заработные платы и уплаченные налоги тоже окажутся больше. Да и коррупции меньше. Есть над чем подумать".

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