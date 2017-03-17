Необычное видео: столица Латвии в отражении луж

 

Фото: Скриншот видео

Как вы представляете прогулку по рижской «Старушке» в один из зимних дней? Горячий глинтвейн, пушистые снежинки, которые долго не тают на капюшоне, обледеневшая брусчатка и толпы туристов, приехавших в столицу Латвии на weekend... Не так ли?

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Рижанин Ритварс Витолс прислал в редакцию видео, продемонстрировав своё видение балтийской зимы - значимые архитектурные объекты и обязательные для посещения туристов места в отражении луж, образованных в результате таяния снега.

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Небольшой видеоролик носит название «Зимой. Рига в отражении луж». Это видео интересно тем, что каждый может увидеть в нём что-то своё. Ведь, как говорится, «один видит в луже только лужу, а другой, глядя в лужу, видит звезды».

О чём, на ваш взгляд, это видео? Своими мыслями и эмоциями делитесь в комментариях.

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