Антинацисты объяснили, почему сегодня отказались от акции протеста

Представители Латвийского антинацистского комитета сегодня отказались от предусмотренной акции протеста против дня легионеров, так как боялись «остаться не услышанными и не замеченными».

Как сообщил агентству ЛЕТА руководитель организации Иосиф Корен, решение не проводить акцию было принято уже ранее, когда Рижская дума поручила организаторам перенести ее на несколько десятков метров от памятника Свободы и запретила использовать звукоусиливающую аппаратуру.



























Aizvērt Во время шествия легионеров полиция задержала двух мужчин Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







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По словам Корена, «нет смысла стоять под мостом и рассказывать друг другу то, что мы и сами знаем». Члены комитета решили не проводить акцию, так как были уверены, что в разрешенном думой месте их никто не услышит и не заметит.

Мероприятие антинацистов должно было начаться в парке Бастионной горки в 10.00 и продлиться до 14.00.

Как уже сообщал Русский TVNET, около полудня 16 марта во время шествия памяти легионеров у памятника Свободы в Риге полицейские задержали двух мужчин, протестовавших против шествия. Стражи порядки при всех скрутили им руки и повели в служебный автомобиль, однако протестующие не замолчали и продолжили выкрикивать на русском языке лозунги «Фашизм не пройдет!», «Позор Латвии!» и др.

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