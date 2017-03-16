Антинацисты объяснили, почему сегодня отказались от акции протеста

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Представители Латвийского антинацистского комитета сегодня отказались от предусмотренной акции протеста против дня легионеров, так как боялись «остаться не услышанными и не замеченными».

Как сообщил агентству ЛЕТА руководитель организации Иосиф Корен, решение не проводить акцию было принято уже ранее, когда Рижская дума поручила организаторам перенести ее на несколько десятков метров от памятника Свободы и запретила использовать звукоусиливающую аппаратуру.

Во время шествия легионеров полиция задержала двух мужчин

Фото: Во время шествия легионеров полиция задержала двух мужчин

Реклама

По словам Корена, «нет смысла стоять под мостом и рассказывать друг другу то, что мы и сами знаем». Члены комитета решили не проводить акцию, так как были уверены, что в разрешенном думой месте их никто не услышит и не заметит.

Мероприятие антинацистов должно было начаться в парке Бастионной горки в 10.00 и продлиться до 14.00.

Как уже сообщал Русский TVNET, около полудня 16 марта во время шествия памяти легионеров у памятника Свободы в Риге полицейские задержали двух мужчин, протестовавших против шествия. Стражи порядки при всех скрутили им руки и повели в служебный автомобиль, однако протестующие не замолчали и продолжили выкрикивать на русском языке лозунги «Фашизм не пройдет!», «Позор Латвии!» и др.

Еще по этой теме
Что за день такой? 16 марта - день легионеров в цифрах, фактах и скандалах (инфографика)

Что за день такой? 16 марта - день легионеров в цифрах, фактах и скандалах (инфографика)

Во время шествия легионеров полиция задержала двух мужчин

Во время шествия легионеров полиция задержала двух мужчин


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 264000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права Wo&Men

10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права

Как мило! Хомячиха живет в собственном доме и ест с ложки Wo&Men

Как мило! Хомячиха живет в собственном доме и ест с ложки

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео) Hi-Tech

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео)

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье Showbiz

Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в белье

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну Showbiz

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну

Легионеры

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
UZŅĒMUMA STRATĒĢISKO VADĪTĀJU
UZŅĒMUMA STRATĒĢISKO VADĪTĀJU
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 