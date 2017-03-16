Какой вид общественного транспорта в Риге самый быстрый?

В феврале в общественном транспорте Риги перевезено 11 099 393 пассажиров, что на 6,3% меньше, чем в феврале 2016 года, и на 6% меньше, чем в январе этого года.
Трамваями воспользовались 2 437 197 пассажиров, троллейбусами 3 436 238 пассажиров, автобусами 5 225 958.
Самые непопулярные маршруты – 9-й трамвай (21 997) 20-й троллейбус (4066) и 34 автобус (5538). Самые популярные маршруты - 6-й трамвай, которым воспользовались 713 438 пассажиров, 15-й троллейбус - 593 527 и 3-й автобус - 681 654.
Средняя скорость движения трамваев составила 15,94 км/ч, троллейбусов – 15,63 км/ч, автобусов – 20,44. Весь общественный транспорт Риги в феврале проехал 3 226 542 километров.