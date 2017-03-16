Опрос: настроение жителей Латвии стало оптимистичнее

Настроение жителей Латвии стало оптимистичнее, показал последний опрос «Латвийский барометр «Baltic International Bank«».

Значительно повысились индексы оценки будущего и настоящего. Жители стали позитивнее оценивать и работу правительства, и возможности найти хорошую работу в Латвии.

По сравнению с декабрем в январе жители положительнее оценивали нынешнее экономическое положение Латвии. Индекс этой оценки повысился на 5 пунктов - с -35 до -30. На 3 пункта - с -9 до -6 - повысился индекс прогнозов экономического положения Латвии через год.

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Оценка работы правительства улучшилась на 9 пунктов, однако ею по-прежнему недовольно большинство (77%) опрошенных, а довольны всего 15% жителей.

Индекс возможностей найти хорошую работу в Латвии в январе повысился на 6 пунктов.

Как уже сообщал Русский TVNET, почти половина жителей Латвии чувствует себя счастливыми, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.

В Латвии 45% жителей чувствуют себя счастливыми, а 4% - очень счастливыми, показывают данные опроса.

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