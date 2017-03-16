Эксперимент: можно ли в латвийских магазинах расплатиться порванной банкнотой?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

«Ну, я не знаю, такую порванную у меня нет возможности брать, мы такие не исправляем. Надорванную купюру могу взять, но порванную - нет», так звучит один из многочисленных ответов, которые получили работники передачи Bez Tabu, пытаясь расплатиться в магазине испорченной купюрой.

Большинство кассиров посоветовали с порванной купюрой обратиться в Латвийский банк, кто-то посоветовал ее склеить, однако, и в таком случае ее не примут. Представитель Латвийского банка Янис Силакалнс призывает не стесняться и смело использовать возможность обмена поврежденной купюры в банке.

«Ситуации бывают разные - банкноту можно случайно постирать вместе с одеждой, ее может погрыздь домашний питомец - в таких случая не стоит впадать в панику, смело приходите к нам» - сообщает пресс-секретарь банка Янис Силакалнс.

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Конечно, есть определенные правила - банкноту нельзя портить случайно. Это относится к монетам, которые люди часто пытаются превратить в кулон - такие в банке не примут.

Повреждение банкноты может составлять не более 50% от целой купюры, чтобы кассир мог убедиться, что именно это за банкнота.

Банковский кассир обменяет вам поврежденную банкноту на новую, в то время, как продавец может действовать по своему усмотрению.

Видео с экспериментом вы можете посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: VIDEO! Saplēsta banknote? Pārdevēju reakcija – neprognozējama!


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