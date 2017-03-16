В феврале безработица в Латвии снизилась до 8,4%

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в феврале 2017 года снизился на 0,1 процентного пункта - до 8,4%, свидетельствует информация Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В начале февраля на учете в ГАЗ состояло 80,016 тыс. безработных, в конце февраля - 79,152 тыс., то есть, на 864 безработных меньше.

Самой низкой зарегистрированная безработица в феврале 2017 года была в Рижском регионе - 5,3%, самой высокой - в Латгальском регионе - 18,2%. В Курземе безработица в конце феврале составила 10,5%, в Видземе - 9,2%, в Земгале - 8,5%.

Реклама

В Риге в феврале 2016 года безработица составляла 5,7%, в Латгале - 19,3%, в Курземе - 11,5%, в Видземе - 10%, в Земгале - 9,7%.

В конце февраля 2016 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 9,2%.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR

reklama.vesti.lv

10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права Wo&Men

10 пунктов семейного устава, по которым мама всегда права

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео) Hi-Tech

Большой Барьерный риф белеет из-за потепления (видео)

Ученые нашли пользу в алкоголе Wo&Men

Ученые нашли пользу в алкоголе

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак Showbiz

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак

Ученые доказали «правило пяти секунд» Hi-Tech

Ученые доказали «правило пяти секунд»

Безработица

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 