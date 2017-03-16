У памятника Свободы почтили память погибших в гетто и концлагерях

Около 50 человек собрались у памятника Свободы в центре города, чтобы почтить память погибших в Латвии в гетто и концлагерях.
Участники мероприятия держали в руках фотографии погибших родственников, зажигали свечи и раздавали прохожим буклеты, в которых написано: «Когда в центре Риги чтут память убийц и палачей, защищавших преступный гитлеровский режим, мы хотим помянуть души десятков тысяч казненных ими невинных людей» - сообщает агенство ЛЕТА.
Мероприятие прошло без инцидентов, за порядком во время него следила полиция.