Врач-психиатр: 80% рижских подростков сталкиваются с психическими расстройствами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Дети и подростки — наименее защищенные пользователи всемирной сети. Именно они становятся жертвами так называемых «групп смерти» — относительно нового и опасного явления в соцсетях. Не меньшую опасность представляют порой и различные произведения искусства, уверен интернет-психиатр и психотерапевт Андрис Саулитис. Впрочем, у эксперта есть идеи, как противостоять грозным миазмам глобальной паутины. Подробности врач-психиатр рассказал в программе Латвийского радио 4 «День за днем».

В первую очередь Саулитис призвал расставить все точки над i касательно так называемых «групп смерти». В беседе с радиостанцией специалист категорически отказался называть их солнечным словом «игры» — ведь речь здесь идет о тяжелейшей психиатрии. Самих участников суицидальных «квестов» — как непосредственных исполнителей «заданий», так и «кураторов», — следует считать пациентами. Последние, впрочем (то есть «кураторы») являются еще и преступниками.

«Коллеги из полиции делают грубейшие ошибки, называя это «игрой», назвал психопатов «кураторами», а также говоря название «Синик кит». Об этом говорить надо так: это угловное преступление; психически больные люди совершают криминальные деяния, при которых происходит психотравматизация детей с очень тяжелыми физическими телесными последствиями», — подчеркнул Саулитис.

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По убеждению специалиста, помощь подросткам, рискующим или уже попавшим в «группы смерти», должна начинаться с психиатра. Ведь именно в подростковом возрасте чаще всего и начинаются психические расстройства.

«На данный момент где-то 80% рижских подростков сталкиваются с разного рода девиациями настроения.

Неправильный режим, неправильное питание, мальчики с 12 лет попадают под влияние порнографии в интернете. Представьте парня, который сидит на сахарах, который ложится спать в 4-5 утра. В 12-14 лет это такая психотравматизация! У нас есть статья за совращение несовершеннолетних, здесь же получается совращение в кубе! [...] В 5 часов заснул, в 7-8 его поднимают, он идет в школу, он никакой. Надо начинать с очень простого: это психические расстройства. Это хорошие, нормальные люди, но они больны. У них тяжелые психические расстройства», — пояснил психиатр.

Саулитис добавил, что

в обществе не должно быть табу на теме психических расстройств — это очень важно для помощи попавшим в беду подросткам.

«Надо чтобы преподаватели, психологи, обыватели, продавщицы, все — приняли психичесие расстройства.
У нас как в советское время — как тогда «не было» секса, сейчас «нет» психических расстройств. Нету! Все думают — о, какие-то там девиации, устал, не хочешь. Вы посмотрите, как люди сами с собой разговаривают у зеркала! «О, какое у меня настроение», «я злой» — ну это же психические расстройства.

Наша культура — театры, фильмы, — это же одни психические расстройства! Меня ругают — мол, чего ты не идешь в театр? А я говорю — да это как идти к гинекологу смотреть стриптиз. Это невозможно.

Вот где суть», — рассказал медик.

Саулитис не скрывает, что сам не чужд психическим девиациям, и это, по его же словам, совершенно нормально. Ведь именно признание наличия у себя психических проблем, по мнению психиатра — первый признак душевного здоровья.

«Я всегда смотрю на себя. Нам надо, чтобы люди осознали, что психические расстройства — в них.

Как я смеюсь — психиатр становится настоящим психиатром, когда он бреется утром, смотрит в зеркало и говорит — о, пациент!

Когда ты распознаешь это в себе. Потому я всегда говорю огромнейшее спасибо, когда психические люди страдают. Через их страдания я увидел свои проблемы! Ты когда видишь человека, у него стопроцентное расстройство, и тогда ты понимаешь — о Господи, а у меня 15-20%! Пока ты этого не видишь, ты не понимаешь, что твои колебания настроения, обиды все, «дворянские черты» — это просто банальные психические расстройства. [...]

Пока человек распознает в себе психические расстройства, он — здоров.

Люди, которые говорят, что они не страдают психическими расстройствами, или вообще не хотят об этом знать и от этого уходят — эти люди уже по-умолчанию психически нездоровы.

Психическое расстройство не дает им это признать», — пояснил Саулитис.

Комментируя звонок одного из радиослушателей, посетовавшего на пагубное, по его мнению, влияние на человеческую психику различных музыкальных композиций, психиатр пообещал создать приложение, блокирующее подобный нежелательный контент...

«Были суды в США, когда группы, играющие тяжелый рок, провоцировали подростков на суицид. Моя мечта — за год сделать приложние-«антивирус», которое будет распознавать контент, вызывающий психические расстройства. Я надеюсь, что я доживу и подам иск на таких авторов! На мейнстрим культуру. Это чистая психотравматизация. За такие песенки и подобный контент надо давать два, три, четыре, пять лет [тюрьмы]. Уважаемый слушатель! Я это сделаю. Я вам обещаю», — сказал специалист.

Врач-психиатр: 80% рижских подростков сталкиваются с девиациями

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