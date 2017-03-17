Синоптики не радуют: впереди дожди, мокрый снег и -8 ночью

Дождь в Риге
 

Дождь в Риге. Фото: Edijs Pālens / LETA

Как в конце этой недели, так и на следующей в Латвии временами ожидаются осадки, а температура воздуха будет переменчивой.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в пятницу утром в Вентспилсе порывы северо-западного ветра усилились до 19 метров в секунду. В других районах страны также дует умеренно сильный ветер. На большей части территории Латвии ожидается дождь, местами затяжной. В ночь на субботу на востоке страны возможен и мокрый снег.

Богатая на осадки погода сохранится и на выходных. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +3..+7 градусов.

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В воскресенье во второй половине дня облака рассеются.

Ночи на понедельник и вторник станут самым короткими на будущей рабочей недели - похолодать может до -3..-8 градусов. Уже во вторник ночью с запада придет новая область низкого давления, которая принесет с собой осадки.

Во второй половине недели погода изменится. В четверг усилится антициклон, осадки прекратятся. Будет дуть слабый ветер, выглянет солнце, а температура воздуха днем усилится до +5..+10 градусов.


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