Зачем ночью горит свет в главном здании СГД? Налоговики отвечают

Здание СГД
 

Здание СГД. Фото: Edijs Pālens / LETA

Почему окна административного здания Службы государственных доходов (СГД) на улице Талеяс в позднее время суток освещены ярким светом, такой вопрос в социальной сети Facebook подняла одна из пользователей, сфотографировавшая здание около 23 часов вечера. Предположения в соцсети варьировались от растраты налогов жителей до привидений. Портал обратился за комментариями напрямую в учреждение и получил ответ.

«Отвечая на вопрос об освещении комплекса на улице Талеяс в темное время суток, поясняем:

Уборка помещений проводится после рабочего времени СГД и проходит с 23.00 до 24.00.

Во время уборки освещение в соответствующей зоне этажей зданий включается полностью.

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В ночное время на фасаде здания включается декоративное LED-освещение – глядя на здание издалека, может показаться, что в помещениях не выключен свет.

Фото: Facebook

Ночью включается также дежурное освещение, необходимое для того, чтобы работники охраны могли обходить помещения и исполнять свои обязанности (обход помещений в ночное время суток осуществляется раз в два часа). Дежурное освещение одновременно является и аварийным освещением. Обращаем внимание и на то, что стены и потолки внутренних помещений, а также мебель – ярко белые, окна не закрыты жалюзи или занавесями, а лампы дежурного света очень качественны, поэтому даже небольшое количество лампочек дает впечатление того, что здание полностью освещено.

Также стоит принимать во внимание, что в административном здании СГД на улице Талеяс в Риге работают структурные подразделения СГД,

чья специфика работы определяет, что работники должны исполнять свои рабочие обязанности в разное время суток

(оперативные работники, ИТ-сервис, работники таможенного контроля и тд.)».

Также представители СГД подчеркнули, что СГД не является единственным арендатором здания и не нанимает на работу персонал для уборки помещений, это делает компания SIA Valsts nekustamie īpašumi, которой и принадлежит здание на улице Талеяс.


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