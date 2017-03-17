Скоро может быть запрещена выплата зарплат наличными?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В целях сокращения теневой экономики может быть запрещена выплата зарплат наличными, а также существенно уменьшен лимит сделок наличными между частными лицами, пишет в пятницу газета Dienas Bizness.

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В контексте новой налоговой стратегии могут быть предприняты и меры по уменьшению оборота наличных. «Если уже сегодня даже пенсии перечисляются на расчетный счет в банке, почему нельзя полностью перейти на выплату исключительно безналичным способом зарплат и других вознаграждений?» - комментирует идею генеральный директор Службы государственных доходов Илзе Цируле.

Она считает, что работу над уменьшением оборота наличных надо продолжать.

DB уже сообщала, что с 2017 года в сделках между частными лицами установлен лимит оборота наличных - 7200 евро. «Можно было бы уменьшить этот «потолок» до нескольких сотен, - заявила Цируле. - Магазины должны быть мотивированы использовать безналичные деньги. Нет нужды в кассовом аппарате, если расчеты за товары, купленные физическими лицами, ведутся безналичными деньгами».

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Как уже сообщал Русский TVNET, показатели средней зарплаты в Латвии маскируют истинную нищету. Дело в том, что огромные зарплаты отдельных людей делают в среднем богаче всех жителей страны,

поэтому оптимизм Минфина по поводу будущего роста средней зарплаты стоит оценивать осторожно.

Так, в прошлом году средняя брутто-зарплата в Латвии выросла на 41 евро или на 5% и составила 859 евро в месяц, тогда как глава airBaltic Мартин Гаусс зарабатывает почти 900 тысяч евро в год.

По прогнозам, в этом году средняя зарплата может вырасти до 906 евро, а уже к 2020 году она превысит 1000 евро в месяц «грязными». Однако эти цифры реальности не отражают, средние показатели невозможно отнести к конкретным людям, которые удивляются тому, что средняя зарплата растет, но у них денег больше не становится.

Напомним, кроме роста средней зарплаты Минфин прогнозирует стагнацию уровня занятости. В 2017 году в Латвии может быть 896,1 тыс. работающих, а в 2020 году 897,9 тыс.

В то же время продолжит уменьшаться средний уровень безработицы. В 2017 году он предположительно составит 9,4%, в 2018 году - 8,9%, в 2019 году - 8,4%, в 2020 году - 8,2%, считает Министерство финансов.

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