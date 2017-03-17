Безотрадная демография: если так пойдет дело, через 87 лет в Латвии не останется ни одного человека!

Из-за смертности, из-за миграции в день Латвия становится меньше на 55 человек. В месяц - на 1650, в год - на 23 тысячи... Это означает, что каждый месяц мы недосчитываемся трех небольших городков, как, например, Дурбе (здесь проживают 560 человек).

Печальная реальность такова: если эта тенденция сохранится, через 87 лет в Латвии не останется ни одного человека!

Однако этот драматический сценарий возможен только теоретически. Согласно данным Eurostat, до 2080 года количество жителей снизится на 32%. В этом году в нашей стране могут жить приблизительно 1 351 057 (в начале текущего года проживало 2 129 320 жителей), пишет kasjauns.lv

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Профессор и демограф Петерис Звидриньш рассказывает: «После обретения независимости мы потеряли 700 000 человек, а ведь был момент, когда в Латвии проживало 2,7 млн. людей. Одноко реальность такова, что каждые 2 недели мы теряем по маленькому городку. Несмотря на то, что кульминация иммиграции уже закончилась, именно из-за нее мы теряем население. Ярче всего этот процесс проходит в Латгалии. На каждых 10 человек, только 2 возвращаются обратно", - заключил Звидриньш.



