Я сверху вижу все, ты так и знай: Подкупать полицейских станет сложнее

В последние годы фиксируется порядка 200 неудачных попыток дать взятку полицейскому, а на нечестных «дорожников» заводятся 10-15 уголовных дел. Чтобы снизить эти показатели, полицеским будут крепить к одежде видеокамеры, фиксирующие диалог патрульного с шофером. По мнению инициаторов идеи, это поможет отвадить водителей от дачи взяток, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Отныне каждый «дорожник» будет иметь при себе видеокамеру и в любой момент сможет ее включить. По словам начальника Управления безопасности движения Нормунда Крапсиса, камера поможет разоблачать тех, кто пытается подкупить стража порядка.

«Камера на полицейском поможет разрешать возможные конфликты при коммуникации с водителями. Во-вторых, это снизит коррупционные риски, как со стороны полицейских, так и со стороны водителей», — пояснил Крапсис.

Реклама

Нововведения не будут означать, что полицейскому, надевая форму, придется автоматически снимать все происходящее. Камеру он сможет включать по собственному желанию.

Радиоэфир

«Чисто технически невозможно обеспечить постоянную работу камеры. Это и не нужно. Камера нужна только в моменты прямого контакта с нарушителем.

[...] Это ни в коем случае не означает, что полицейский будет обязан ходить с постоянно включенной камерой», — подчеркнул глава управления.

Впрочем, по словам члена правления Объединенного профсоюза полицейских Алексея Росликова, сами «дорожники» к нововведению относятся скептически.

«Сама необходимость борьбы с коррупцией есть, и она нужна. Камера также могла бы помочь избежать ситуаций, когда полицейского в чем-то необоснованно обвиняют. Очень часто Муниципальная полиция использует камеры, в принципе, это даже в помощь.

Но нужно менять общую ситуацию. Общая ситуация сейчас безумно плачевная. Даст ли это какой-то результат по борьбе с коррупцией? Ну не даст. Невозможно перевести человека на неудобный график, платить ему 700 евро, не давая возможности работать на второй работе и пытаться таким образом решить ситуацию [со взятками]»,

— считает представитель профсоюза.

По словам Росликова, принимаемые в последнее время меры по борьбе с коррупцией — ограничение на ношение наличноси, а теперь и камеры, — не только не достигнут цели, но и приведут к новой проблеме.

В среде «дорожников» создается настолько напряженная психологическая атмосфера, что многие просто уходят.

«Принимая все эти методы, оказывают огромное психологическое давление на сотрудников Госполиции. На данный момент в Земгальский участок пришло в дежурную часть трое сотрудников из Дорожной полиции. То есть работники уже начинают уходить. И уходят не потому, что они воры, а потому что

невозможно понять, как работать и выживать, если у тебя — зарплата семьсот евро, а у твоего начальника пять тысяч. И тут еще вопрос — кто тут у нас ворует»,

— заметил Росликов.

Противоречиво новую норму оценивают и эксперты по безопасности личных данных. По мнению специалиста по защите данных Сигне Плумини, введение новой меры создаст ряд дополнительных рисков для человека, которого полицейские заснимет на камеру.

«Например, данные сохраняются на носители, которые есть у полицейского при себе. Есть технологии, как сохранять на месте данные, используя wi-fi — передать [сразу] данные. Это дополнительный риск, потому что их могут перехватить. Такие технические вопросы могут повлиять на защиту личных данных», — полагает Плуминя.

Эксперт указывает на еще один нюанс.

Сейчас получается, что право снимать есть только у полицейского. Но ведь и у водителя должно быть право потребовать включить запись.

Нововведение должно работать в интересах обеих сторон.

«Он может просить включить камеру, если это будет предусмотрено законом. Потому что эта камера принадлежит полицейскому и у него есть право включить или не включить ее. Все законы касаются полицейского, но правило вводят для обоих сторон — не только для стража порядка. Я полагаю и для защиты интересов самого водителя. Такие нюансы стоит прописать в законе и других нормативных актов», — указала Плуминя.

Правительство одобрило идею с видеокамерами и выделит на них деньги — необходимые суммы прописаны в проекте бюджета-2017. Сейчас начнется процедура закупки устройств. В полиции надеются, что начать сьемку они смогут уже в этом году.

Еще по этой теме