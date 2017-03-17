Количество новых случаев ВИЧ уменьшилось, но увеличилось число инфицированных детей

В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 365 новых случаев инфицирования ВИЧ, это меньше, чем в 2015 году, когда было зарегистрировано 393 случая, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

Сокращение наблюдается и в статистике заболевания СПИДом - в прошлом году было зарегистрировано 103 новых случая - на 30 меньше, чем в 2015 году.

Как пояснила агентству ЛЕТА председатель правления Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце, специалисты связывают это сокращение не с уменьшением распространения инфекции, а с не своевременной диагностикой и с сокращением численности населения Латвии.

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При этом удвоилось количество случаев ВИЧ-инфицирования детей матерями. В 2016 году было зарегистрировано шесть таких случаев, в 2015 - всего три. По словам Упмаце, для Латвии позором можно считать тот факт, что в прошлом году число инфицированных ВИЧ новорожденных удвоилось, причем эти случаи не проанализированы и не исследованы, что следовало бы сделать срочно.

В 2016 году увеличилось и количество случаев заражения ВИЧ при невыясненных обстоятельствах - до 135 по сравнению со 119 случаями в 2015 году.

В целом сократилось количество ВИЧ-инфицирования путем внутривенного употребления наркотиков и гомосексуальных контактов. Главным путем распространения ВИЧ по-прежнему являются гетеросексуальные контакты. В прошлом году инфицировались 135 женщин и 230 мужчин.

В Риге в 2016 году было зарегистрировано 206 новых случаев инфицирования ВИЧ, в 2015 году - 257.

По данным ассоциации, Латвия занимает 2-е место в ЕС по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ на 100 тыс. жителей и 1-е - по количеству новых случаев заболевания СПИДом. С момента, когда в Латвии был зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфицирования, было зарегистрировано 6972 ВИЧ-положительных пациента, 1712 из них уже умерли, а лечение получают примерно 35% из 5260 пациентов.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в действительности число ВИЧ-инфицированных в Латвии может быть по меньшей мере вдвое больше.