Медики предупреждают: остерегайтесь клещей!

 

Фото: Gatis Dieziņš/Leta

В Латвии приближается сезон активности клещей. В связи с этим, медики напоминают о мерах безопасности не только сельским жителям, но и горожанам, сообщает агентство ЛЕТА.

По словам невролога «Веселибас центру апвиениба» Даце Берзини, у жителей городов нет оснований думать, что укус клеща им не грозит, ведь эти насекомые обитают в городских парках, пригородных лесах. От риска заражения не застрахованы и те, кто обычно на природу не выезжает.

Медик подчеркивает, что единственный надежный способ защитить себя - это вакцинация.

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Отметим, что согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году наблюдался резкий прирост числа случаев заболевания энцефалитом. Так, всего за год этой болезнью заболели 230 человек, что на 61 больше, чем годом ранее.

Жителям напоминают, что отправляясь на приду, нужно позаботиться о правильной, прилегающей к телу одежде, чтобы клещ не мог под нее пробраться. Также рекомендуется надевать светлую одежду, на которой насекомые хорошо видны.


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