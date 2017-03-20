Есть ли счастье в Латвии? (инфографика)

Сегодня Международный день счастья. Его ежегодно отмечают в самых разных уголках Земли 20 марта. А, собственно, что такое счастье? И можно ли его измерить? А в Латвии?

Измерить счастье из года в год пытаются всевозможные организации. Так, например, телекоммуникационный оператор

«Amigo» в 2016 году провёл опрос, в результате которого удалось выяснить - счастливыми себя считают 63% жителей Латвии.

В 2014 году, как оказалось, латвийцы были настроены менее позитивно - назвать себя счастливыми могли 59% населения, а чуть позже, в конце 2015 год, их количество выросло до 70%. Люди стали ощущать себя намного счастливее в семейных отношениях, а удельный вес несчастных уменьшился на 9%.

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Главными источниками счастья жители Латвии считают семью (такой ответ дали 65% опрошенных), любовь (21%), свое жилье (16%), достаточное количество денег (14%), а также здоровье (11%) и секс (10%). Об этом свидетельствуют данные исследования «Smaidometrs» об уровне счастья жителей Латвии, которое провел «Swedbank».

Комментируя эти результаты, профессор психологии Ивар Аустерс, разработавший для «Swedbank» методологию исследования, отмечает:

«Результаты подобных исследований по всему миру показывают, что важнейшим источником счастья для человека служит время, проведенное с семьей.

Но вот два других главных источника счастья отличаются от Латвии - в США, например, это просмотр телепередач и занятия любовью».

Коллектив редакции Русского TVNET накануне размышлял о том, что же значит счастье для нас. Мы попытались сформулировать свою мысль в трёх словах, и вот, что из этого получилось:

«Любимые люди рядом», «Спокойствие, тепло, удовольствие», «Любовь, здоровье, успех», «Гармония, движение вперёд», «Любовь, дети, понимание», «Путешествия, весна, музыка», «Дети, семья, мир».

А что делает счастливым вас? Поделитесь!

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