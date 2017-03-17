Cмех сквозь пропаганду: «Путин - сильный, а Прибалтика - нищий регион!»

 

Фото: TASS/Scanpix

Что и кто заставляет нас смеяться над американцами, геями, евреями, русскими в популярных телевизионных шоу? Все ли шутки, звучащие с телевизионного экрана, можно считать остроумными? И шутки ли это? О юморе, но без смеха — в новом выпуске программы Латвийского радио 4 в рамках проекта по медиаграмотности «Факты и не только».

Юмор — это действенный инструмент, трансформирующий сложные общественно-политические процессы в легко усваиваемую, эмоционально четко окрашенную картинку — стереотип. С конца 90-х в мире СМИ доминирует подход, получивший название infotainment — от слияния слов information («информация») и entertainment («развлечение»). Если новости — то «горячие», если заголовки — то кричащие, если шутки — то в парадигме «мы и они».

«Инфотейнмент» живет и побеждает по обе стороны океана. Но его плоды тем ядовитее, чем сильнее СМИ контролируется государством. И, стало быть, свою основную функцию СМИ видит в проведении определенной государственной политики.

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Группа исследователей Центра стратегических НАТО Stratcom, базирующегося в Риге, предприняла попытку найти доказательство того, что программирование юмора имеет место в российских развлекательных программах. Исследование Stratcom laughs (««Стратком» смеется») будет представлено широкой публике в пятницу, 17 марта.

«Мы хотели выяснить, какие методы используются, как они влияют на людей. Как в юморе используются разные нарративы, которые Россия использует против стран НАТО, стран ЕС, простив стран Прибалтики; нарративы, которые мы видим в кремлевских СМИ. [...] Например, Путин — сильный,

Россия — большая держава, а Прибалтика — недемократичный, слабый, хаотичный, нищий регион. Это мы читаем в российских СМИ все время.

Но в то же время все это можно подать и в более легкой форме, через юмор. Юмор, который соответствует кремлевской стратегии коммуникации, где важнее унизить других, показать, что другие страны и их лидеры хуже, а в России — все в порядке»,

— рассказала представитель Stratcom Линда Цурика.

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Исследователь добавила, что в других странах, в отличие от России, юмор, по ее мнению, более критичен к собственным руководителям и не имеет цензуры, подобной российской.

«Там шутят о Путине, но там шутят и о Дональде Трампе, там шутят об Ангеле Меркель, там шутят обо всех. В том числе и об авторитетных для этих стран политиках.

Там в принципе нет никаких границ, о чем можно и о чем нельзя шутить. В этих странах мы видим разные нарративы.

Есть критика и по поводу происходящего в стране. Тут нет такого, кто критикуется только все вокруг, а у нас — все хорошо!

Я бы сказала, что в демократических странах есть больше свободы, над чем можно шутить»,

— заключила Цурика.

Какова же ситуация с политическим юмором в адрес России по ту сторону океана? Профессор Кафедры славянских языков и литературы в университете Пенсильвании в Филадельфии Кевин Платт по просьбе нашей программы проследил, какие изменения претерпел образ русского в американской массовой культуре со времен Холодной войны.

«В боевиках советского периода, русские — злые, суперхитрые. После окончания Холодной войны образ русского приобретает черты мафиози. Опасный, большой телохранитель, который говорит с брутальным русским акцентом; либо — олигарх. С начала 90-х и до относительно недавнего времени, русские в американской культуре в основном отсутствовали», — рассказал профессор.

По его признанию, в последние годы образ России и русских совершенно не занимал американского обывателя. Теперь же — это тема номер один.

«Даже три года назад, на пике международной бури вокруг Украины, когда в России массовая культура была истерически занята образом Запада, среднестатистический американец очень мало обращал внимания на Россию.

Тогда это было что-то вроде локального скандала. Россия не являлась самым главным врагом в американском массовом сознании. Это было три года назад. Сейчас все по-другому.

Россия все более и более занимает место в американском массовом сознании.

Особенно со стороны либерального сообщества. С тех пор, как Трамп победил на выборах, это чуть ли не самая важная история. Все это постоянно бурлит», —

признал Платт.

Наш американский собеседник добавил, что сегодня американцев все чаще заставляют смеяться над Путиным.

«Есть повторяющийся сюжет в очень популярном шоу Saturday night live. Там Алек Болдуин играет роль Трампа, а второй комик (забыл, как его зовут) играет роль Путина. Путин всегда появляется в гипермаскулинном образе, полуголый; он всегда этакий злой гений, который в сто раз хитрее Трампа. [...] [Путин] представляет собой цивилизацию, которая противостоит всем нашим американским ценностям, но вместе с тем [эта цивилизация] представляет собой некий соблазнительный идеал — американцы тоже очень любят деньги и сильную руку. Тут есть очевидные истины, которые нужно всегда учитывать: стереотипные образы всегда очень далеки от правды; русский народ, как и американский народ, многообразен.

Можно немножко жалеть по поводу утраты более давних и, мне кажется, более точных представлений о русской культуре»,

— посетовал исследователь.

В свою очередь профессор Университета им. Страдиня, культуролог Денис Ханов в беседе с радиостанцией дал понять, что юмор, транслируемый через средства массовой информации, в известных случаях можно приравнивать к своеобразному социальному оружию.

«Большое значение имеет то, в какой аудитории шутка распространяется. Насколько велик ее ареал. Если это кухонный разговор — цензорами выступаем мы сами. Но если речь о шутках, которые распространяются в СМИ — это очень серьезно. Они либо повторяют, либо закрепляют какие-либо негативные стереотипы, и прежде всего это происходит по модели «мы и они». То есть, в этой шутке нам кто-то противопоставляется. [...]

Нередко шутка может стать злой, потому что она создает иерархию двух групп — тех, кто шутит, и тех, о ком шутят.

[...] Подобные иерархии могут влиять на положение этих групп в обществе. Есть шутки, которые могут повредить карьере, развития человека»,

— указал исследователь.

Денис Ханов уверен, что, создавая и тиражируя образ врага, современные СМИ прочно стоят на фундаменте, заложенном пропагандой времен Первой мировой войны.

«Конфликт на Украине, и целый ряд других страхов, и, допустим, образ России в современном балтийском медийном пространстве — в своей простоте и односложности это все уходит корнями в начало 20-го века. [...] Если мы посмотрим на плакаты тех времен, то увидим — это примитивнейшие изображения немецкого воина как гунна, трусливого австрийца, пьяного и перекошенного русского солдата с красным носом, жадного британского солдата-колониалиста в образе цепляющегося паука. Потом это тиражировалось во время Второй мировой войны», — напомнил ученый.

Как уже сообщал Русский TVNET, Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom признал российскую передачу КВН инструментом политической стратегической коммуникации, передает РИА «Новости». Об этом говорится в исследовании «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы».

Заказчиком работы оказалось министерство обороны Латвии. Эксперты проанализировали выступления московской команды «Парапапарам» (МГИМО) на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах.

Из доклада следует, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель.

«Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем», — утверждается в документе.

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